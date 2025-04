Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: "Sono stato aggredito" | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok

Intanto proseguono le indagini con gli inquirenti che hanno fatto chiarezza sul filmato della rissa a colpi di caschi circolato in questi giorni. Diversamente da come si pensava, quelle immagini sono successive alla sparatoria. La persona che si vede perdere il controllo dello scooter mentre viene colpita è proprio Calvaruso, che fugge abbandonando lo scooter. Subito dopo va a casa dell'amico che glielo aveva dato in prestito dicendogli di denunciarne il furto, aggiungendo: "Ho fatto un macello". Sullo scooter viene anche caricato uno dei feriti, portato poi in ospedale, dove morirà. Martedì le prime autopsie. Salvatore Turdo è stato raggiunto da due colpi di pistola all'addome e al torace, mentre Massimo Pirozzo è morto per un solo colpo di pistola al collo. Sulla terza vittima, Andrea Miceli, l'autopsia è in programma oggi.