Strage di Monreale, fermato un 18enne: guidava la moto

Un altro giovane di 18 anni del quartiere Zen di Palermo è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di strage in concorso per la sparatoria di Monreale, in cui sono morte tre persone e altre due sono rimaste ferite. Secondo le indagini, si tratta del giovane alla guida della moto da cui sono stati esplosi decine di colpi di arma da fuoco sulla folla.