Strage di Bologna: aggredito in carcere Paolo Bellini, sta scontando l'ergastolo

Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia nazionale, condannato in via definitiva per concorso nella strage di Bologna, è stato aggredito in carcere a Cagliari, dove è detenuto. Lo fa sapere il suo avvocato, Antonio Capitella. Bellini sta scontando l'ergastolo proprio per l'attentato del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone. Al suo legale ha raccontato di essere stato aggredito da un giovane di nazionalità marocchina con uno spazzolino modificato e trasformato in arma impropria. Il colpo era diretto al volto ma Bellini lo avrebbe schivato e sarebbe quindi rimasto lievemente ferito al braccio. E' stato poi medicato nell'infermeria del penitenziario.