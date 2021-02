Strage di Bologna, Paolo Bellini rinviato a giudizio 

-afp

L'ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, accusato di essere uno degli autori della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, è stato rinviato a giudizio. A processo anche l'ex carabiniere Piergiorgio Segatel, per depistaggio, e Domenico Catracchia, amministratore di condominio di immobili, in via Gradoli a Roma, per false informazioni al pm, al fine di sviare le indagini. Il processo inizierà il 16 aprile.