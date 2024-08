La strage di Bologna del 2 agosto 1980 è "uno degli eventi più tragici della nostra storia repubblicana. Una ferita insanabile". Lo ha detto Sergio Mattarella, ricordando le 85 vittime dell'attentato. In occasione del suo intervento per il 44esimo anniversario, il presidente dell'associazione vittime Paolo Bolognesi, ha affermato che "le radici dell’attentato sono nella destra di governo". Parole che non hanno lasciato indifferente Giorgia Meloni. In una nota il premier ha dichiarato di essere "profondamente e personalmente colpita dagli attacchi ingiustificati e fuori misura che sono stati rivolti, in questa giornata di commemorazione, alla sottoscritta e al governo". La controreplica di Bolognesi e Schlein: "Fa la vittima".