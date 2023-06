Strage di Bologna, arrestato Paolo Bellini: è il quinto attentatore

Ex di Avanguardia nazionale, era già stato condannato all'ergastolo un anno fa in quanto ritenuto uno degli esecutori della strage

Ex di Avanguardia nazionale, era stato condannato all'ergastolo un anno fa dalla Corte d'Assise di Bologna , in quanto ritenuto tra gli esecutori, assieme ad altri ex terroristi del Nuclei Armati Rivoluzionari già condannati, dell'attentato alla stazione che provocò la morte di 85 persone e il ferimento di 200.

Il quinto attentatore - Bellini, 68 anni, per l'accusa che lo condannò nell'aprile 2022, è il quinto attentatore, in concorso con i Nar condannati in definitiva, Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini e, in primo grado, Gilberto Cavallini.