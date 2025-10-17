Logo Tgcom24
Cronaca
il giorno del dolore

Strage dei carabinieri, folla a Padova per i funerali: Mattarella commosso

Presenti anche il premier Meloni, i presidenti delle Camere e diversi ministri. Alle esequie hanno preso parte anche i 27 membri delle forze dell'ordine rimasti feriti nell'esplosione provocata dai fratelli Ramponi in un casolare a Castel D'Azzano (Verona)

17 Ott 2025 - 16:42

Centinaia di uomini delle forze dell'ordine, insieme a semplici cittadini, si sono radunati nella basilica di Santa Giustina a Padova, per i funerali di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell'esplosione a Castel D'Azzano (Verona). Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è commosso incontrando i familiari delle vittime poco prima dell'inizio del rito funebre, il premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, e diversi ministri tra i quali Tajani, Crosetto, Salvini e Piantedosi. Presenti anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo.

Folla a Padova ai funerali dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione nel Veronese

Presenti anche i 27 colleghi feriti

 Ai funerali hanno partecipato anche i 27 colleghi rimasti feriti nell'agguato dei fratelli Ramponi. Applausi scroscianti sono risuonati appena le bare - ognuna avvolta da una bandiera tricolore - sono state sollevate per fare ingresso nella basilica.

In migliaia fuori dalla basilica a Padova per l'ultimo saluto

 Migliaia di persone si sono radunate di fronte alla basilica di Santa Giustina per seguire la messa per i funerali dei tre carabinieri.

Carabinieri morti, la Procura di Verona contesta ai fratelli Ramponi il reato di strage

Esplosione nel Veronese, nei video delle bodycam la donna con la molotov | Il custode giudiziario del casolare: "Sotto le macerie potevo esserci io, me l'avevano giurata"

Mons. Saba: "Morte carabinieri evento duro e incomprensibile"

 "Duro, doloroso e umanamente incomprensibile è il drammatico evento che ha provocato la morte di Marco, Valerio e Davide, e il ferimento di tanti operatori in servizio per il bene comune". Così monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l'Italia, nell'omelia per i funerali di Stato per i tre militari. "A voi cari familiari di Marco, Valerio e Davide, l'abbraccio di tutti e la preghiera unanime. E a tutti coloro che sono stati dolorosamente coinvolti e feriti nel tragico evento, da questa casa di preghiera un saluto carico di affetto, vicinanza e di affidamento".

