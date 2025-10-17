Strage dei carabinieri, folla a Padova per i funerali: Mattarella commosso

"Duro, doloroso e umanamente incomprensibile è il drammatico evento che ha provocato la morte di Marco, Valerio e Davide, e il ferimento di tanti operatori in servizio per il bene comune". Così monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l'Italia, nell'omelia per i funerali di Stato per i tre militari. "A voi cari familiari di Marco, Valerio e Davide, l'abbraccio di tutti e la preghiera unanime. E a tutti coloro che sono stati dolorosamente coinvolti e feriti nel tragico evento, da questa casa di preghiera un saluto carico di affetto, vicinanza e di affidamento".