Verona, chi erano i tre carabinieri morti nell'esplosione durante la perquisizione di un'abitazione

"Siamo vicini, con commozione e rispetto, alle famiglie dei militari deceduti, ai colleghi feriti - ai quali auguriamo una pronta e completa guarigione - e a tutti coloro che in queste ore stanno operando tra le macerie con il consueto coraggio e spirito di servizio. È un giorno di lutto e dolore profondo per tutta l'Arma e per chi, come noi, ne rappresenta ogni singolo appartenente. Di fronte a una simile tragedia, non è il momento delle polemiche né delle strumentalizzazioni, ma del silenzio, del rispetto e della vicinanza concreta. Nel ricordo rimangono tre Carabinieri valorosi, solari e sempre disponibili. Stimati e amati dai colleghi dove prestavano servizio e dalle comunità, hanno onorato l'uniforme con umiltà, dedizione e altruismo, fino all'estremo sacrificio", si spiega in una nota.