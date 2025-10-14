Carabinieri morti nel Veronese, Meloni: "Profondo dolore, pensiero a chi serve il Paese" | Mattarella: "Sconcerto, vicino alle famiglie e all'Arma"

Crosetto: "Hanno sacrificato la vita compiendo il loro dovere"
"Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre carabinieri e il ferimento di altri 13 tra militari dell'Arma, vigili del fuoco e polizia, a seguito di una esplosione mentre era in corso un'operazione di sgombero nel Veronese. Il mio profondo cordoglio e quello del governo vanno ai familiari delle vittime, insieme alla vicinanza commossa all’Arma, che ho espresso in una telefonata al Comandante generale, gen. Salvatore Luongo. Desidero rivolgere un sincero augurio di pronta guarigione ai feriti appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, e ringraziare il personale sanitario e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità". Lo scrive il premier Giorgia Meloni, commentando la tragedia di di Castel D'Azzano.
"Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama ancora una volta al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato e i suoi cittadini", aggiunge Meloni.
"Ho appreso con sconcerto e profondo dolore la notizia della morte dei tre militari dell'Arma dei Carabinieri, Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, Carabiniere Scelto Davide Bernardello e Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, travolti da un'esplosione durante un'operazione di sgombero in provincia di Verona, nella quale sono rimasti feriti anche altri operatori delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. In questa drammatica circostanza, esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma dei Carabinieri e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo.
"Con immenso dolore ho appreso stamattina della tragica scomparsa di tre carabinieri, caduti in servizio questa mattina a Castel d'Azzano (VR), travolti da un'esplosione durante un'operazione di sgombero", afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Desidero rendere onore alla memoria del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all'ultimo il loro dovere al servizio del Paese", ha detto ancora.
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dichiara che "era un'operazione congiunta. Nel momento dell'accesso forzoso, i testimoni hanno raccontato che è stato subito sensibile l'odore del gas, e qualche istante dopo c'è stata la deflagrazione. Adesso è molto prematuro, la cosa è successa poco più di un'ora fa", spiega Piantedosi. "Ci sono tre deceduti, militari dell'Arma dei Carabinieri, un bilancio già terribile, ma ci sono diversi feriti anche tra altri militari e c'erano anche aliquote della polizia di Stato", aggiunge, ipotizzando che "qualcuno all'interno abbia attivato una bombola del gas" e "l'apertura del gas ha creato i presupposti della deflagrazione".
"Sono profondamente addolorato per la morte di tre carabinieri causata da un'esplosione durante l'adempimento del loro dovere": commenta su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a proposito della deflagrazione nel Veronese. "Ho telefonato al Comandante Generale Luongo per esprimere le mie condoglianze a tutta l'Arma dei Carabinieri e ai familiari delle vittime. Prego per la salute di tutti i feriti tra cui ci sono anche agenti della polizia di Stato e vigili del fuoco", scrive ancora Tajani.
"Morti mentre facevano il loro dovere, sgomberando un casale in provincia di Verona che è esploso. Una preghiera per i tre militari rimasti uccisi nell'esplosione, un forte abbraccio alle loro famiglie e all'Arma dei Carabinieri". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini sui social.
"Ho appreso con profondo dolore la notizia della terribile esplosione provocata da tre fratelli e avvenuta durante una operazione di sgombero a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, in cui hanno perso la vita tre carabinieri e tredici persone - tra appartenenti alla polizia di Stato e vigili del fuoco - sono rimaste ferite. Nella speranza che le autorità preposte possano presto assicurare alla giustizia tutti i colpevoli di questa tragedia, esprimo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e all'Arma dei Carabinieri e un sincero augurio di pronta guarigione ai feriti". Così su fb il presidente del Senato Ignazio La Russa.