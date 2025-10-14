Verona, esplosione durante la perquisizione di un'abitazione: morti tre carabinieri, quindici i feriti | Fermati due fratelli e una sorella

"L'ufficiale giudiziario tornerà tra sette giorni e stavolta temo che e ci toccherà andare via", ammetteva quel giorno Franco, come si legge su L'Arena. L'azienda è stata divisa, dal giudice che segue la nostra causa da circa cinque anni, in tre lotti. Il primo, 14 appezzamenti, è già stato venduto. Adesso tocca al secondo: casa e stalla. Ci rimarrà solo un boccone di terra di circa quattromila metri quadrati: il terzo lotto, dove tengo allo stato brado una trentina di mucche. Mi mancano quattro anni alla pensione e mia sorella non lavora, accudisce me e mi fa da mangiare, dunque con questa azienda spezzettata e all'asta dobbiamo sopravvivere in due". E ancora. "Sono l'unico titolare e il tribunale mi contesta di non essere rientrato da un debito fatto con la banca, ma che io non ho firmato. È stato mio fratello Dino ad accedere al prestito che non ha onorato, solo che ha firmato col mio nome, perché sono io il proprietario. Ci sono perizie calligrafiche che parlano chiaro: quella non è la mia firma". Infine: "Ci hanno messo alle strette e a breve ci toccherà fare le valigie e sloggiare, probabilmente a dicembre - affermava Ramponi - magari riuscissi a trovare una stalla in affitto dove portare mucche e vitelle, così continuerei a lavorare. Ma per la casa? Io e mia sorella siamo sotto un ponte".