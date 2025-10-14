Verona, esplosione durante sgombero abitazione: morti tre carabinieri | Piantedosi: "Bilancio drammatico"

Una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. Tra gli occupanti, un uomo e una donna sono rimasti feriti: sarebbe stata lei ad innescare l'esplosione.
© Carabinieri
Tre carabinieri sono morti e almeno 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone, tre fratelli, quando c'è stata la deflagrazione, causata intenzionalmente dai suoi occupanti. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c'è stato nulla da fare.
Tra gli occupanti, un uomo e una una donna sono rimasti feriti: sarebbe stata proprio lei ad innescare l'esplosione. I due sono stati fermati dai carabinieri nell'ambito dell'esplosione.I due fermati sono stati soccorsi e hanno ricevuto le cure del caso.
La casa è completamente distrutta ed è avvolta dalle fiamme, il cui spegnimento sta occupando decine di pompieri. Numerosi i mezzi del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem) che stanno operando. L'intervento dei sanitari è stato tempestivo perché alcuni si trovavano già sul posto come supporto alle forze dell'ordine per lo sgombero. Uno dei carabinieri morti è stato estratto dalle macerie mezz'ora fa.
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha affermato che "era un'operazione congiunta, nel momento dell'accesso forzoso, i testimoni hanno raccontato che è stato subito sensibile l'odore del gas, e qualche istante dopo c'è stata la deflagrazione. Adesso è molto prematuro, la cosa che è successa poco più di un'ora fa", spiega Piantedosi. "Ci sono tre deceduti, militari dell'Arma dei cCarabinieri, un bilancio già terribile, ma ci sono diversi feriti anche tra altri militari e c'erano anche aliquote della polizia di Stato", ha aggiunto, ipotizzando che "qualcuno all'interno abbia attivato una bombola del gas" e "l'apertura del gas ha creato i presupposti della deflagrazione".