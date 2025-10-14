Logo Tgcom24
morti 3 carabinieri

Castel D'Azzano, soccorritori in azione dopo l'esplosione

Almeno 13 i feriti nel violento scoppio nel casolare

14 Ott 2025 - 07:45
01:09 
