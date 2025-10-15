Esplosione a Verona, "i Ramponi erano strani, lavoravano solo di notte" | Chi sono i tre fratelli fermati

I tre fratelli Ramponi "non erano seguiti, non si erano mai rivolti al Comune per chiedere aiuto. Erano chiusi in loro stessi, isolati", ha spiegato il sindaco di Castel D'Azzano, Elena Guadagnini. "L'anno scorso per la prima volta ci hanno manifestato il loro disagio, in quell'occasione ci siamo mossi noi. Li abbiamo convocati, abbiamo mandato raccomandate, abbiamo cercato di coinvolgerli e di manifestare la nostra disponibilità per un aiuto. Ma loro hanno sempre rifiutato. Siamo riusciti con un piccolo stratagemma a intercettare la signora Maria Luisa, la nostra assistente sociale è riuscita a instaurare un rapporto di fiducia". Da lì, ha proseguito la prima cittadina, "abbiamo tentato un rapporto di mediazione con le autorità preposte che stavano seguendo la vicenda. Abbiamo invitato la signora ad affrontare un paio di colloqui, ma lei è rimasta sempre fredda e ferma sulla sua posizione, uguale a quella dei fratelli: quella di non lasciare la loro casa".