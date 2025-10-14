Dopo la tragedia di Verona, riflettori sui reparti speciali dei carabinieri: addestramento, missioni, rischi (e stipendio)

L'esplosione del 14 ottobre a Castel d'Azzano, nel Veronese, ha scosso profondamente l'opinione pubblica italiana. Tre carabinieri - il luogotenente Marco Piffari, il brigadiere capo Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello - sono morti mentre partecipavano a un'operazione di sgombero, supportata dai reparti speciali dell'Arma. L'edificio, un casolare pignorato da anni, era stato saturato di gas da tre fratelli che vi abitavano e che da tempo avevano minacciato di farlo esplodere in caso di sfratto. Quando le forze dell'ordine sono entrate, l'esplosione ha avuto effetti devastanti, causando il crollo dell'edificio e ferendo anche numerosi altri operatori. La presenza delle forze speciali in operazioni come questa, considerate ad altissimo rischio, non è casuale: questi reparti sono addestrati per affrontare situazioni estreme, spesso al limite della prevedibilità. Ma chi sono davvero questi uomini? Come vengono scelti? Qual è il loro addestramento, e quale il prezzo, umano ed economico, che pagano per servire lo Stato?