Esplosione nel Veronese, nei video delle bodycam la donna con la molotov | Il custode giudiziario del casolare: "Sotto le macerie potevo esserci io, me l'avevano giurata"

Nel 2024 l’avvocato Bonini si è recato due volte nella casa dei Ramponi per entrare in possesso dell’immobile, ricevendo in entrambi i casi delle minacce. Il legale ha presentato due denunce a carico di Dino e Maria Luisa. "Fate venire avanti il curatore, ditegli che lo facciamo saltare in aria", "Chiamate Bonini, ci facciamo saltare in aria noi e gli facciamo fare una brutta fine", dicevano. Le indagini hanno portato all'attivazione dei droni che hanno sorvolato il casolare, "accorgendosi" dei molotov sui tetti. A quel punto, le forze dell'ordine hanno deciso di intervenire, perquisendo l'abitazione. I Ramponi, però, hanno trasformato le minacce in azioni facendo esplodere il casolare, causando la morte dei tre carabinieri.