Carabinieri morti, Procura Verona contesta ai fratelli Ramponi il reato di strage

La Procura di Verona ipotizza il reato di strage nei confronti dei tre fratelli Ramponi, i responsabili dell'esplosione che è costata la vita a tre carabinieri, martedì mattina a Castel D'Azzano (Verona). Nel pomeriggio si terrà l'interrogatorio di garanzia di Franco, Dino e Maria Grazia Ramponi davanti al Gip. Sempre nel pomeriggio la Procura conferirà l'incarico dell'autopsia sulle vittime, che verrà svolta domani; in seguito potrà venire dato il nulla osta allo svolgimento dei funerali.