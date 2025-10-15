Logo Tgcom24
Cronaca
tragedia a Castel D'Azzano

Carabinieri morti, Procura Verona contesta ai fratelli Ramponi il reato di strage

15 Ott 2025 - 12:55
La Procura di Verona ipotizza il reato di strage nei confronti dei tre fratelli Ramponi, i responsabili dell'esplosione che è costata la vita a tre carabinieri, martedì mattina a Castel D'Azzano (Verona). Nel pomeriggio si terrà l'interrogatorio di garanzia di Franco, Dino e Maria Grazia Ramponi davanti al Gip. Sempre nel pomeriggio la Procura conferirà l'incarico dell'autopsia sulle vittime, che verrà svolta domani; in seguito potrà venire dato il nulla osta allo svolgimento dei funerali.

verona
carabinieri uccisi