Cinquanta anni dal disastro ambientale di Seveso, l'ex sindaco Cassina: "Dimostrato di poter guardare avanti"

Nel 1976, Giuseppe Cassina era assessore a Seveso. Poi, negli anni cruciali della ricostruzione, dal 1980 al 1985, ne fu sindaco. Intervistato da Il Giorno, ha ricordato gli attimi della tragedia: "Ho visto paura, dignità, scelte difficili. E ho visto la città rialzarsi. A distanza di tempo posso dire che tutto è finito in bene. La comunità ha ripreso vita, fiato, presenza. Sono convinto che la capacità di accogliere e l’attenzione al sociale che oggi caratterizzano Seveso derivino proprio da quell’esperienza". Sul clima che si respirava in quei giorni, Cassina si è espresso così: "C'era un clima di tensione profonda. Morivano gli animali, si evitava di mangiare verdura, circolavano notizie allarmanti e contrastanti sulla diossina. La gente era spaventata, ma mantenne un comportamento composto. La reazione fu dignitosa, mai sopra le righe".