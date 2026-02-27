Il Bosco delle Querce lombardo tra i siti selezionati per il Marchio del Patrimonio Europeo
La cerimonia di consegna si terrà a Bruxelles il 22 aprile
La Commissione europea ha di recente annunciato i tredici nuovi siti selezionati per il Marchio del Patrimonio Europeo 2025, che si aggiungono ai 67 siti già parte della rete. Tra questi c'è anche il Bosco delle Querce, situato tra Seveso e Meda, in Lombardia. La cerimonia di consegna si terrà a Bruxelles il 22 aprile.
I siti premiati
Gli altri siti premiati sono: Landeszeughaus di Graz (Austria); Il Domain & Royal Museum di Mariemont (Belgio); Centro urbano e di produzione del sale di Provadia (Bulgaria); Spazio della Libertà di Espressione (Repubblica Ceca); Paesaggio urbano del fiume Pader (Germania); Centro culturale La Nau (Spagna); Patrimonio industriale di Varkaus (Finlandia); Rashi di Troyes – Luoghi della Memoria (Francia); Luoghi della Pace (Portogallo, Spagna, Francia, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Bulgaria); Catacombe di San Paolo (Malta); Centro Europeo di Musica Krzysztof Penderecki (Polonia); Riparo roccioso di Lagar Velho (Portogallo).
Il Marchio del Patrimonio Europeo
Come si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, "il Marchio del Patrimonio Europeo, iniziativa di punta del programma Europa Creativa, riconosce i siti che hanno avuto un impatto profondo sulla storia, la cultura e lo sviluppo dell'Unione Europea. Quest'anno si registra un aumento significativo dei siti premiati, il numero più alto dal 2014, sottolineando il ruolo sempre centrale del settore culturale in Europa".
I tredici siti sono stati selezionati da una giuria di esperti indipendenti a partire da una lista di ventuno candidati finalisti.