Il Bosco delle Querce lombardo tra i siti selezionati per il Marchio del Patrimonio Europeo

Come si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, "il Marchio del Patrimonio Europeo, iniziativa di punta del programma Europa Creativa, riconosce i siti che hanno avuto un impatto profondo sulla storia, la cultura e lo sviluppo dell'Unione Europea. Quest'anno si registra un aumento significativo dei siti premiati, il numero più alto dal 2014, sottolineando il ruolo sempre centrale del settore culturale in Europa".