Dopo 54 anni la Porta dell'inferno si chiude, storia di una catastrofe ambientale diventata icona del Turkmenistan

Tre anni fa poi all'annuncio seguì un nulla di fatto ma ora dovremmo davvero esserci. I motivi della scelta sono tanti, a partire proprio dal fatto che l'appeal della Porta si sta ormai spegnendo, esaurendosi come il combustibile che ha quasi finito di prendere fuoco. Dal dicembre 2024 sono operativi due pozzi che hanno aumentato considerevolmente l'estrazione di gas naturale nella zona circostante, sottraendo combustibile all'incendio e riducendo l'intensità delle fiamme di oltre tre volte rispetto ai livelli del 2013. Se allora il bagliore del fuoco era ancora visibile a molti chilometri di distanza illuminando il paesaggio desertico, oggi le fiamme sono percettibili solamente nelle immediate vicinanze del sito. Ormai delle magniloquenti lingue di fuoco che attraevano fino a 10mila persone è rimasto poco, lasciando spazio a una gigantesca brace arancione, perfetta per un barbecue da Gulliver ma meno per affascinare i numerosi avventori che affrontavano ore nel deserto solo per farsi riempire gli occhi da un tale spettacolo. Del bagliore originario è rimasto ormai solo il ricordo, lasciando posto a un mesto calderone annerito con poche sacche di fuochi residui. A questo punto il danno per il turismo comunque ci sarà ma i vantaggi per l'economia turkmena potrebbero essere lo stesso maggiori. Senza contare l'impatto ambientale che questo gigantesco buco sputa-metano fa all'ambiente.