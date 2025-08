Energia solare, giugno da record in Ue: il fotovoltaico prima fonte di elettricità

Il fotovoltaico ha superato nettamente sia il gas naturale (14,4%) sia il carbone (6,1%), segnando un cambio di paradigma nella struttura energetica del continente. Secondo i dati del report, almeno 13 Paesi europei hanno stabilito un nuovo record mensile per la produzione solare. Tra i risultati più significativi, spiccano i Paesi Bassi, dove il 40,5% dell’elettricità è stata prodotta dal sole e la Grecia con una quota del 35,1%. Già a maggio 2025, le fonti rinnovabili avevano fatto registrare un record assoluto, coprendo il 55,9% della domanda elettrica europea. In quel mese, il fotovoltaico aveva contribuito per il 37,2% grazie all’entrata in funzione di nuovi impianti utility scale, confermando il trend di crescita costante del settore.