Media: la Francia travolta da uno "tsunami bianco" di cocaina

"Uno tsunami bianco". E' la metafora usata dal rapporto 2025 intitolato "Stato della minaccia legata al traffico di droga", redatto dell'Ufficio antidroga (Ofast) francese, che illustra il peso del traffico di droga, in particolare di cocaina, in Francia. Il documento, riservato, viene citato da Le Monde in un articolo pubblicato sul suo sito. Ad usare la metafora è stato nell'introduzione al rapporto, il ministro dell'Interno Bruno Retailleau parlando della cocaina e dell'ecstasy come di un'onda anomala diventata oramai una "minaccia esistenziale per il nostro Paese".