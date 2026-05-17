Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: ecco i settori a rischio

A Bologna il trasporto è assicurato dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio, mentre a Torino saranno garantite le corse dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. A Genova il servizio sarà assicurato dalle 6 alle 9 e dalle 17:30 alle 20:30. Possibili disagi a Napoli (fasce di garanzia dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17 alle ore 20) e Bari (riguarda il trasporto su gomma extraurbano; fasce di garanzia 5:30-8:30 e 12:30-15:30), mentre a Palermo il fermo è stato revocato.