Treni, verso un biglietto unico per viaggiare in tutta Europa

Nel mirino di Bruxelles ci sono soprattutto gli operatori ferroviari storici, spesso ex monopolisti nazionali. Secondo la Commissione, infatti, il mercato ferroviario europeo non ha ancora conosciuto una vera "rivoluzione digitale" nella vendita dei biglietti e resta caratterizzato da frammentazione e ostacoli alla concorrenza. Le piattaforme di prenotazione degli operatori con una quota pari o superiore al 50% del mercato ferroviario nazionale dovranno quindi integrare nell'offerta anche le proposte della concorrenza e, su richiesta, venderne i biglietti. "Cambierà radicalmente il trasporto ferroviario in Europa", ha spiegato il commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, parlando di "game changer". "La nostra valutazione d'impatto mostra che avremo una riduzione dei prezzi e, allo stesso tempo, un aumento di circa il 5% dei passeggeri disposti a prendere il treno". Così ci saranno benefici economici "sia per i passeggeri e sia per le compagnie".