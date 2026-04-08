Torna l'interrail. Se hai diciotto anni, c'è un'opportunità speciale per esplorare l'Europa. Si tratta dell'iniziativa DiscoverEU. Per il 40esimo anniversario dello spazio Schengen, quarantamila giovani avranno questa possibilità. Come si legge sul Portale europeo dei giovani: "Se sarai selezionato/a potrai viaggiare per un massimo di sette giorni nell'arco di un mese al massimo nel periodo di viaggio compreso tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Ecco quali sono i requisiti e come candidarsi.