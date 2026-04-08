Interrail, 40mila biglietti gratis ai diciottenni per viaggiare in Europa: ecco come averli
Le candidature si potranno inviare sul Portale Ue dei giovani fino al 22 aprile alle 12 ora italiana. L’iniziativa di Discover Eu rivolta ai neo maggiorenni europei
© Sito ufficiale
Torna l'interrail. Se hai diciotto anni, c'è un'opportunità speciale per esplorare l'Europa. Si tratta dell'iniziativa DiscoverEU. Per il 40esimo anniversario dello spazio Schengen, quarantamila giovani avranno questa possibilità. Come si legge sul Portale europeo dei giovani: "Se sarai selezionato/a potrai viaggiare per un massimo di sette giorni nell'arco di un mese al massimo nel periodo di viaggio compreso tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Ecco quali sono i requisiti e come candidarsi.
Cos'è DiscoverEU?
È un’iniziativa che consente di viaggiare ed esplorare la diversità dell'Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia e di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Se si viene selezionati, si riceve un pass per spostarsi con i mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, come i treni. Altre modalità di trasporto saranno consentite in casi specifici, per le persone che vivono in isole o in zone remote. Si ottiene anche una carta di sconto DiscoverEU che ti darà diritto a numerose riduzioni su alloggio, cultura, sport, trasporti locali o altri servizi.
Chi può presentare domanda
Può partecipare a DiscoverEU chi è nato tra il 1º luglio 2007 (incluso) e il 30 giugno 2008 (incluso). È necessario anche essere cittadino o residente in uno degli stati membri dell'Unione europea, in un Paese associato all'Ue oppure in uno delle nazioni terze collegate al programma Erasmus+. Si può viaggiare da soli o con massimo quattro amici.
Come candidarsi
Per partecipare all'iniziativa è necessario presentare la domanda sul Portale europeo per i giovani. Si dovrà anche rispondere a un quiz (a meno che tu decida di partecipare in gruppo).