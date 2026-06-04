Dietro le teorie del complotto online ci sono dei veri e propri schemi linguistici: lo rivela il Politecnico di Milano

La ricerca del Politecnico di Milano è stata accettata alla ACL 2026 (Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics), una delle principali conferenze internazionali nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione del linguaggio naturale. "In questo lavoro abbiamo voluto capire se il coinvolgimento in comunità complottiste lasci tracce linguistiche riconoscibili anche fuori dagli spazi in cui queste teorie vengono discusse esplicitamente", spiega Francesco Corso, dottorando del Data Science Lab del Politecnico di Milano e autore dello studio. "I risultati suggeriscono che non esiste un unico linguaggio complottista valido per tutta la piattaforma. Gli utenti adattano il proprio modo di esprimersi alle norme delle diverse comunità online, e questo rende necessario progettare strumenti di analisi e moderazione più sensibili al contesto", aggiunge Francesco Pierri, professore del Data Science Lab.