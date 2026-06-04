Ficarra e Picone hanno prestato la loro voce a "Mamma non darmi il cellulare", la canzone-utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito il 1° giugno, in occasione della Giornata mondiale dei genitori, su ideazione di Federica Fusco, giornalista e direttrice del settimanale online Infokids, e ha ottenuto il patrocinio della Società Italiana di Pediatria.