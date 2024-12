Ficarra e Picone garibaldini con Toni Servillo: ecco il trailer de "L’abbaglio"

Sbarcati in Sicilia, a Marsala, i Mille iniziano a battersi con l`esercito borbonico, di cui è subito evidente la preponderanza numerica. In queste condizioni, per il generale appare pressoché impossibile far breccia nella difesa nemica e penetrare a Palermo. Ma quando è quasi costretto ad arretrare, Garibaldi escogita un piano ingegnoso. Affida una manovra diversiva al colonnello Orsini, che mette in piedi una colonna di feriti con uno sparuto gruppetto di militi, cui viene affidato il delicatissimo compito di far credere a Jean-Luc Von Mechel, comandante svizzero dell`esercito regio, che il generale stia battendo in ritirata all`interno dell`isola. Inizia così una partita a scacchi giocata sul filo dell`imponderabile, il cui esito finale sarà paradossale e sorprendente.