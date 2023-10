L'esordio di Ficarra e Picone a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1998

Per il loro esordio a "Zelig - Facciamo Cabaret" del 1998, la coppia di comici siciliani Ficarra e Picone simula un viaggio in treno. Un giovanissimo Valentino Picone, in veste di un benestante uomo d'affari in giacca e cravatta con in mano un quotidiano, viene inaspettatamente disturbato dalla conversazione telefonica del suo vicino di posto, Salvatore Ficarra.

Leggi Anche La boy band Five intervistata da Marjo Berasategui a "Fuego" 1997

"Sono già sul treno ma non è partito. No, non sono solo perché purtroppo qui vicino c'è uno - racconta a voce alta Ficarra, che poi si sofferma sul racconto di un weekend particolarmente intenso - Io e lei chiusi dentro casa un weekend intero. Cose turche, di tutto e di più - prosegue Ficarra mentre Picone fatica a leggere il suo giornale - Ti dico solo che a un certo punto l'occhio mi è diventato rosso perché sono entrato in riserva". E ancora: "Poi ti racconto di persona perché sono un gentiluomo".

Solo al termine della telefonata, però, si scopre chi è l'interlocutore, scatenando così le risate del pubblico.