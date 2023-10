La boy band Five intervistata da Marjo Berasategui a "Fuego" 1997

Ve li ricordate i Five (o 5ive)? Nella seconda metà degli anni Novanta la boy band inglese raggiunse la popolarità internazionale tanto da essere definiti la "versione maschile" delle Spice Girls con cui condividevano lo stesso manager, Robert Herbert. Nel corso dell'incontro con i fan a Milano, nel 1997, la band veniva intervistata dall'inviata Marjo Berasategui per la trasmissione "Fuego", rotocalco di Italia 1 condotto nel primo anno da Alessia Marcuzzi.

Nella galleria Vittorio Emanuele una folla di ragazze in delirio si era radunata per strappare un autografo ai loro idoli, che ai microfoni della trasmissione di Italia 1 raccontavano il rapporto con il Bel Paese. Qual è lo scopo della vita per i Five? Secondo Ritchie Neville Dobson era di "avere più successo possibile", opinione poi condivisa dai suoi compagni Scott Robinson e Richard "Abs" Breen.

Dopo 4 album e 20 milioni di dischi venduti però, nel 2001 i Five annunceranno lo scioglimento e dovranno attendere dodici anni per la reunion della band inglese, orfana inizialmente di Jason "J" Brown.

Rivediamo l'intervista dei "Five" ai microfoni della trasmissione "Fuego" nel 1997.