Giorgio Faletti nei panni di Vito Catozzo a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1998

Vi ricordate Giorgio Faletti nei panni di Vito Catozzo a "Zelig - Facciamo Cabaret"? Nel 1998 lo scrittore e attore vestito da guardia del corpo entrava sul palco dello show annunciando in lacrime a Simona Ventura: "Signora Avventura che sventura! Ho dato le dimissioni, pensi che a me mi hanno studiato gli scenziati!".

"Pensi che mia moglie 1.40cm per 140kg, rapporto peso potenza 1 a 1, la chiamavano la Ferrari del condomino! Tutta bella pelosa, quando l'ho conosciuta pensavo giocasse a tennis perché indossava una fascetta nera sulla fronte, invece erano le sopracciglia. Quattro figli in tre anni gli ho fatto fare a quella donna, e adesso mia moglie è diventata anoressica, non mangia più e fa la ginnastica in casa con le figlie" ha concluso Giorgio Faletti.