Auguri a Samuele Bersani, rivediamolo a "Festivalbar" cantare "Spaccacuore"

Tanti auguri di buon compleanno a Samuele Bersani. Nato a Rimini il 1° ottobre 1970, il cantautore emiliano festeggia quest'anno i 53 anni. In questo video lo rivediamo nel 1995 quando si esibì sul palco di "Festivalbar", condotto in quell'edizione da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi. Bersani è tra i maggiori artisti del "Club Tenco", fondato a Sanremo per sostenere la canzone d'autore italiana e internazionale, ad aver ottenuto riconoscimenti, tra i quali quattro Targhe e due premi della critica "Mia Martini".

La carriera di Bersani arriva a un punto di svolta quando il cantautore romagnolo viene notato da Lucio Dalla che nel corso del suo tour del 1991 lo fa esibire in apertura di ogni concerto. L'album "Freak" del 1994 conquista il successo di vendite, con oltre 150 mila copie vendute e 56 settimane consecutive in classifica nella top 100. Terzo singolo dell'album è "Spaccacuore", che farà da colonna sonora al film del 2000 "Chiedimi se sono felice" del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.