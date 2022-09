Umberto Smaila canta "Bricolage" a "Popcorn" 1981

Umberto Smaila

Jerry Calà

Franco Oppini

Gianandrea Gazzola

Nini Salerno

Spray Mallaby

inizia la sua carriera nel 1971 insieme acon il gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. Il debutto avvenne al Derby Club di Milano. E' del 1972 l'uscita del primo album "I Gatti di Vicolo Miracoli". Nel 1981 Jerry Calà esce dal gruppo per intraprendere la carriera da solista, mentre i Gatti superstiti, tra cui Smaila, continuano l'attività.

Leggi Anche Gerry Scotti e Susanna Messaggio cantano la sigla di "Festivalbar" 1991

Sempre nel 1981,

Umberto Smaila

Popcorn

è ospite di "", popolare trasmissione musicale in onda su Canale 5. Sul palco dello show, l'artista si esibì chitarra in mano con "Bricolage", canzone tratta dall'album "Come il Purè".

Rivediamo la sua esibizione.