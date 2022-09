Caterina Caselli canta "Bisognerebbe non pensare che a te" a "Superclassifica Show"

Voce, grinta e talento: tutte queste parole raccontano

Caterina Caselli

Gene Pitney,

"Casco d'oro"

, la ragazzina scatenata degli anni '60 divenuta famosa per successi come "Nessuno mi può giudicare" che vendette oltre un milione di copie. Con questo brano l'artista modenese si presentò sul palco del Festival di Sanremo 1966, in coppia consfoggiando un'acconciatura bionda a caschetto: da quel momento sarà per tutti nota col soprannome diche l'accompagnerà per tutta la sua carriera.

Con la canzone "Non bisognerebbe pensare che a te" l'artista modenese si esibì in una puntata del 1990 di "

Superclassifica Show

Maurizio Seymandi

", longevo programma musicale di Canale 5 condotto dae dedicato alla classifica settimanale dei dischi più venduti in Italia. Abbandonato il "casco d'oro" in favore di un capello castano lungo e mosso, Caterina Caselli canta sul palco di "Superclassifica Show" sfoggiando un look maturo in perfetto stile anni novanta. Riascoltiamo questo brano nel video amarcord.