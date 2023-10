Nel 1987 andava in onda la prima puntata di Telemike: ecco la consegna del Telegatto nel 1988

Esattamente 36 anni fa: il 1° ottobre 1987 andava in onda la prima puntata di "Telemike", il programma televisivo condotto da Mike Bongiorno su Canale 5 il giovedì in prima serata per 5 fortunate stagioni fino all'ultima puntata dell 11 giugno 1992.

Il quiz, ideato dallo stesso conduttore, insieme a Luigi Albertelli e Illy Reale con la partecipazione di Ludovico Peregrini nel ruolo della mitologica di figura del "Signor No" (diventato ormai un modo di dire comune), proponeva ai concorrenti domande di cultura generale e di attualità, giochi e indagini demoscopiche. Gli ospiti italiani e internazionali che hanno preso parte alla trasmissione sono stati moltissimi: durante la prima puntata intervennero i Bee Gees e Julio Iglesias. La principale novità fu quella dei collegamenti esterni via satellite anche internazionali.

Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio del 1924, è scomparso l’8 settembre del 2009. Soprannominato il "re dei quiz" per i numerosi giochi a premi condotti, è considerato tra i padri fondatori della televisione italiana insieme a Raimondo Vianello e Corrado. Rivediamo il video di un giovanissimo Alberto Tomba che premia Mike Bongiorno ai "Telegatti" del 1988 proprio per l'assegnazione di un Telegatto al programma "Telemike".