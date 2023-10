L'esibizione dei Village People a "Superclassifica Show" 1982

Vi ricordate i Village People a "Superclassifica Show"? Era il 1982 quando il gruppo musicale statunitense, icona gay degli anni Ottanta, si esibiva con con "Do you wanna spend the night" dell'album "Renaissance”. Il loro nome si riferisce al Greenwich Village di New York luogo frequentato dalla comunità omosessuale.

Leggi Anche Auguri Renato Zero, eccolo esibirsi nel 1986 ai Telegatti

Fondato dal compositore francese Jacques Morali nel 1977, i componenti dei Village People andavano in scena vestiti da archetipi dell'immaginario gay: il poliziotto, l'operaio, il nativo americano, il motociclista, il soldato e il cowboy. Nel 1980 girano il film "Can't Stop the Music" diretto da Nancy Walker con Steve Guttenberg. L'ultima apparizione in Italia risale al 2021 ospiti del programma "Arena Suzuki '60 '70 '80" condotto da Amadeus, dove hanno cantato i loro successi.