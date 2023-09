Ficarra e Picone raccontano l'America a "Zelig Circus" 2004

Ficarra e Picone nei panni dei "nati stanchi" sono tra le coppie comiche più apprezzate di "Zelig". Nella versione "Circus" dello show di Canale 5 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, il duo siciliano armato di sedie si lanciava in discussioni su diversi temi, inclusa la politica estera. In una puntata del 2004 Salvatore Ficarra e Valentiano Picone analizzano in chiave ironica i vantaggi della democrazia in America. Ad "accendere" il dibattito tra i due l'approccio statunitense al tema del fumo talmente sentito in Usa che, secondo Ficarra, sono disposti a emanare addirittura un embargo totale per impedire agli stati terzi di compare sigarette.

Formato nel 1993 il duo Ficarra e Picone si è affermato in poco tempo sul piccolo schermo entrando nel cast di "Zelig" grazie a diversi personaggi scansafatiche come i panchinari dell'Inter. Insieme i due attori hanno condiviso il successo tra cinema, teatro e televisione come la conduzione durata 15 anni dietro al bancone di "Striscia la Notizia" su Canale 5. Rivediamo lo sketch comico dei "nati stanchi" Ficarra e Picone a "Zelig Circus" nel 2004.