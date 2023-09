Auguri Ornella Vanoni, ricordate quando cantava bossa nova negli anni '80 con "Meu Brasil"?

Tanti auguri a Ornella Vanoni, che il 22 settembre compie 89 anni. Tra le signore della musica leggera italiana, la festeggiamo con un servizio sui suoi successi sudamericani degli anni Ottanta, dalla bossa nova di "Meu Brasil" in avanti, realizzato in occasione di una delle sue ultime volte a "Verissimo".

La cantante milanese è stata spesso ospite del salotto di Silvia Toffanin, in cui si è sempre raccontata senza filtri: dalla paura del Covid alla lotta contro la depressione.

"Ho sofferto di depressione per ben 3 volte. La prima ne sono uscita da sola per miracolo, poi mi sono rivolta a un medico che mi ha aiutato molto", ha confessato Vanoni. "È una brutta malattia, come una barriera che ti rende incapace di comunicare. Così non riesci né a dare né a ricevere i sentimenti".