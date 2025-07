Roma, 64enne muore dopo un pestaggio a Villa Gordiani: indaga la Procura

Un 64enne di origini romene è stato pestato a morte a Roma nella zona di Villa De Sanctis, nel quartiere di Villa Gordiani. È accaduto all'alba del 3 luglio, ma se ne ha notizia soltanto ora. Il corpo dell'uomo è stato trovato in una pozza di sangue tra via Belmonte Castello e via Francesco Ferraironi. A dare l'allarme è stato un passante, che ha immediatamente contattato i soccorsi. La Procura ha avviato un'indagine per omicidio.