Roma, 40enne ferito e abbandonato in un carrello della spesa a Ostia: avrebbe subito torture

L'uomo è stato trovato all'alba in un carrello della spesa con un cartello al collo con su scritto "infame" e "stronzo", in via Mario Ruta a Ostia Nuova, ma le sevizie le avrebbe subite altrove, in un luogo chiuso. Chi indaga non esclude che il pestaggio e la tortura del 40enne siano legati al successivo attentato dinamitardo contro la palestra dell'ex campione di pugilato Gianni Di Napoli, in via delle Azzorre.