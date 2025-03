Roghi in altri cinque stabilimenti a Ostia, ipotesi dolo

Mercoledì sera sono divampati incendi in altri cinque stabilimenti balneari a Ostia. I roghi, che seguono i due roghi di martedì, hanno interessato alcune cabine e non si registrano feriti. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e polizia. L'ipotesi è che si tratti di incendi dolosi e che ci sia un collegamento tra gli episodi. Poche ore prima il Consiglio di Stato aveva dato ragione al Campidoglio e al suo bando per l'affidamento delle concessioni degli stabilimenti sul litorale di Roma. Bando che era stato sospeso in via cautelativa dal Tar dopo il ricorso di alcuni concessionari.