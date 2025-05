Fregene (Roma), donna trovata morta in un villino: fermata la compagna del figlio | Ha cercato sul web: "Come togliere il sangue dal materasso"

Stefania Camboni viveva sola in una porzione di una villa, mentre in un'altra ala abitano il figlio con la compagna. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di essere andato a salutare la madre, rientrando dal turno di notte a lavoro, e di averla trovata morta. All'arrivo dei soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. Il figlio di Stefania Camboni e la compagna sono stati ascoltati dai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia. La giovane avrebbe raccontato che, all'ora del delitto, si trovava in casa e stava dormendo, mentre il convivente era sul posto di lavoro.