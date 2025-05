Incidente alla Funivia del Faito, 25 persone iscritte nel registro degli indagati

"Restiamo sempre e comunque garantisti, ma non possiamo non rilevare che le indagini della Procura di Torre Annunziata sul crollo della Funivia del Faito, che questa volta coinvolgono anche il presidente di Eav, rappresentano l'ulteriore, decisivo elemento che sconfessa proprio chi, come Umberto De Gregorio, aveva provato a scaricare su altri le responsabilità di quanto avvenuto". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. "A questo punto, nell'attesa che emergano tutta la verità e tutte le responsabilità per una tragedia che, ribadiamo, poteva essere evitata, torniamo a chiedere le dimissioni del presidente di Ente autonomo Volturno", sottolinea.