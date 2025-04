Tragedia sul Monte Faito, si spezza il cavo di trazione della funivia: precipita la cabina | Quattro vittime e un ferito grave

Non si conoscono le generalità delle altre tre vittime e del ferito grave. Si tratterebbe di turisti stranieri. Nella tragedia, difficoltà di comunicazione e maltempo hanno reso difficili le operazioni di soccorso a circa 1.200 metri di altitudine in territorio di Vico Equense, in provincia di Napoli. La cabina a monte non era visibile, forse a causa della forte nebbia, e non era raggiungibile via radio.