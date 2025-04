La funivia Monte Faito, il precedente: nel 1960 morirono in quattro

Più recentemente, nel luglio 2021, un altro incidente, ma senza vittime: un black out improvviso bloccò la cabina che scendeva dal Monte Faito verso la stazione Circum di Castellammare di Stabia: le trentun persone a bordo (26 adulti e 5 bambini) rimasero sospesi nel vuoto per oltre un'ora. I passeggeri a bordo furono poi recuperati e tratti in salvo grazie all'entrata in funzione del gruppo elettrogeno.