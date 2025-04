Napoli, si spezza il cavo: funivia Faito bloccata

È precipitato sulla linea aerea della sottostante ferrovia Circumvesuviana il cavo della funivia del Faito che si è staccato a causa di un guasto, provocando il blocco delle cabine con all'interno 16 passeggeri. I tecnici si sono messi al lavoro per far scendere le persone, che non hanno riportato ferite, dalla cabina in sicurezza. Eav, azienda del trasporto pubblico che gestisce la Funivia del Faito e la linea Circumvesuviana, informa che è stato momentaneamente interrotto il servizio ferroviario sulla tratta Pioppaino-Sorrento, per la quale sono stati istituiti bus sostitutivi.