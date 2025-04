Tragedia funivia Monte Faito: il video degli ultimi istanti della cabina prima di precipitare nel vuoto

Secondo le prime ricostruzioni, il cavo traente si sarebbe spezzato mentre la cabina era in prossimità della stazione di monte. Il freno d'emergenza, che avrebbe dovuto attivarsi in caso di guasto, non ha funzionato, causando la caduta della cabina. Tra le vittime si contano due turisti britannici, Graeme Winn (65 anni) e sua moglie Elaine Winn (58 anni), una turista israeliana, Janan Suliman (25 anni), e l'operatore della funivia, Carmine Parlato. Il fratello di Janan, Thabet Suliman, 23 anni, è l'unico sopravvissuto ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche ma stabili all'Ospedale del Mare di Napoli. I parenti delle vittime sono giunti in Italia per il riconoscimento delle salme.