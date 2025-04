Incidente funivia Faito, la telecamera della stazione a monte ha ripreso la tragedia

Secondo il presidente di Federfuni, Andrea Formento, sarebbe stato un evento straordinario a provocare la caduta della funivia del Monte Faito. Le manutenzioni e i controlli "sono periodici, giornalieri, settimanali, mensili stagionali e sono svolti sia da personale delle aziende, che gestisce impianti di risalita, sia da personale di ditte esterne di comprovata esperienza capacità e professionalità". Premesso che "è assolutamente presto per poter fare una analisi di quanto accaduto", secondo Formento c'è "l'assoluta garanzia" del "mantenimento in sicurezza degli impianti di risalita esistenti" in Italia, compresa la funivia del Faito. Inoltre, ha proseguito il presidente di Federfuni, "per ogni impianto è nominato un direttore di esercizio, un professionista quasi sempre esterno alla società di gestione. E ci sono organi ministeriali che puntualmente verificano che tali interventi siano effettuati regolarmente e con attenzione, intervenendo, in caso di problematiche, con provvedimenti affidabili per garantire la sicurezza delle persone trasportate".