Funevia Faita, i sopravvissuti: "Un balzo improvviso come un vuoto d'aria, poi..."

"C'è stato un balzo improvviso come un vuoto d'aria, poi la funivia si è fermata e ha cominciato a dondolare. Dall'interno non abbiamo capito cosa stesse succedendo". Sono ancora sotto shock i sopravvissuti alla tragedia della funivia del Monte Faito, nel Napoletano. Le prime parole di quanto accaduto arrivano su Il Mattino da Elisa, studentessa Erasmus che con tre amici di università, due ragazzi tedeschi e una francese, erano sulla cabina rimasta sospesa a valle dopo che il cavo di trazione dell'impianto si è spezzato, causando 4 vittime e un ferito grave. Quest'ultimo, come riporta l'ultimo bollettino medico, risulta "in condizioni stabili, pur nella sua gravità" e resta in prognosi riservata e intubato "per la protezione delle vie aeree, ventilato meccanicamente in sedazione profonda". E' un turista britannico che con la moglie, Elaine Margaret Winn, deceduta nell'impatto al suolo, era a bordo della cabina a monte che è precipitata. Tra le vittime anche Carmine Parlato, il macchinista, e un giovane israeliano, Suliman Janan, con la fidanzata.