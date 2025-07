Roma, sparatoria a Rocca di Papa: uccide un uomo condannato per la morte del figlio

Un 35enne è morto in una sparatoria avvenuta nel centro di Rocca di Papa, in provincia di Roma. L'omicida ha aspettato che l'assassino del figlio uscisse dal carcere e ha aperto il fuoco uccidendolo. Secondo gli inquirenti, l'episodio è legato all'omicidio di Giuliano Palozzi, ucciso nel 2021 per un debito di droga. Per il delitto era stato arrestato Franco Lollobrigida, cioè la vittima odierna.