Papa Leone XIV ai preti: "La Chiesa è ferita, siate credibili" | Incontro con l'Ong Mediterranea

Nel suo messaggio alla Conferenza episcopale francese, il Pontefice ha sottolineato l'importanza per la Chiesa di camminare "coraggiosamente sotto i venti contrari e talvolta ostili dell'indifferentismo, del materialismo e dell'individualismo". Prevost ha poi invocato l'intercessione di tre santi canonizzati cento anni fa: San Giovanni Eudes, San Giovanni Maria Vianney e Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Leone XIV ha quindi espresso "l'auspicio che queste celebrazioni non si limitino a evocare con nostalgia un passato che potrebbe sembrare finito, ma che risveglino la speranza e ispirino un nuovo slancio missionario. Dio può, attraverso l'aiuto dei Santi che vi ha donato e che voi celebrate, rinnovare le meraviglie che ha compiuto nel passato. Santa Teresa non sarà forse la patrona delle missioni proprio nelle terre in cui è nata? San Giovanni Maria Vianney e san Giovanni Eudes non sapranno forse parlare alla coscienza di molti giovani della bellezza, della grandezza e della fecondità del sacerdozio, suscitarne un desiderio entusiasta e dare loro il coraggio di rispondere generosamente alla chiamata, in un momento in cui la mancanza di vocazioni si fa sentire nelle vostre diocesi e i sacerdoti sono messi a dura prova?".